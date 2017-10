V Berlinu nov napredek uvodnih pogovorov o jamajški koaliciji

Berlin, 31. oktobra - V Nemčiji so predstavniki unije CDU/CSU, liberalcev (FDP) in Zelenih na nadaljevanju uvodnih pogovorov o oblikovanju koalicije v ponedeljek dosegli nekaj napredka in imeli konstruktiven dialog. Zeleni so medtem že napovedali vrh stranke, ki bo 25. novembra v Berlinu, na njem pa bodo odločili o vstopu v uradna koalicijska pogajanja.