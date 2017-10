Uefa: Köln bo Arsenalu moral plačati za škodo, ki so jo povzročili navijači

Nyon, 31. oktobra - Evropska nogometna zveza (Uefa) je kaznovala Köln zaradi nešportnega obnašanja navijačev nemškega kluba med gostovanjem pri Arsenalu v Londonu. Uefa je od Kölna zahtevala, da Arsenalu poplača vso škodo, ki so jo znotraj in zunaj stadiona Emirates povzročili gostujoči navijači. Kölnu so za navijaški incident izdali globo v višini 60.000 evrov.