Izrael, Avstralija in Nova Zelandija obeležili 100. obletnico bitke

Beeršeba, 31. oktobra - Voditelji Izraela, Avstralije in Nove Zelandije so se danes zbrali na jugu Izraela, kjer so obeležili 100. obletnico ene od ključnih bitk med prvo svetovno vojno, ko so premagali otomanske čete, s tem pa si odprli pot za osvojitev Jeruzalema, poroča francoska tiskovna agencija AFP.