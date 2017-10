V Nemčiji zaradi suma priprave na teroristični napad aretirali Sirca

Karlsruhe, 31. oktobra - V nemškem mestu Schwerin na severu države so zaradi suma priprave na islamistično motiviran bombni napad aretirali Sirca, je danes sporočilo nemško generalno tožilstvo. Pri aretaciji so pomagale specialne enote zvezne policije in kriminalnega urada; med drugim so preiskali tudi več stanovanj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.