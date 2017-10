V spomin na mrtve po državi številne komemoracije

Ljubljana, 1. novembra - Ob današnjem 1. novembru, dnevu spomina na mrtve, se bodo po državi zvrstile številne komemoracije s polaganjem vencev. Najvišji predstavniki oblasti se bodo poklonili padlim v prvi in drugi svetovni vojni ter vojni za Slovenijo in žrtvam povojnih pobojev. V cerkvah in na pokopališčih bodo v spomin na mrtve potekala bogoslužja.