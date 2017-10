Ljubljana/Litija/Bled/Kranj, 31. oktobra - Noč čarovnic, ki smo jo v Sloveniji začeli počasi sprejemati v 90. letih minulega stoletja, bo danes potekala v znamenju čarovniških prireditev, zabav in izdolbenih buč z gorečo svečo. Med najbolj priljubljenimi kraji za to priložnost so gradovi.