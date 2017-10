Newyorške borze končale v rdečem

New York, 30. oktobra - Newyorške borze so današnje trgovanje zaključile v rdečem. Po mnenju analitikov naj bi na trgovanje vplivalo poročilo o pričakovanem postopnem znižanju davkov za pravne osebe in padec delnic družbe Merck. Vlagatelji pa so bili previdni tudi zaradi prvih obtožnic v preiskavi o ruskem vpletanju v lanske predsedniške volitve v ZDA.