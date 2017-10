Predlog novega zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti v javni razpravi

Ljubljana, 30. oktobra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dalo v javno razpravo predlog zakona o raziskovalno-razvojni dejavnosti. Ta med drugim prinaša stabilno financiranje raziskovalne dejavnosti in predvideva dvig sredstev za raziskovalno-razvojno dejavnost na 0,7 odstotka BDP v petih letih in na odstotek BDP v desetih letih, pojasnjuje ministrstvo.