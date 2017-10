Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (30. 10.)

Ljubljana, 30. oktobra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je približno deset odstotkov slovenskih upokojencev prvič prejelo zagotovljeno pokojnino v višini 500 evrov v skladu s pokojninsko novelo. Pisale so tudi, da so za slovenskega filozofa Slavoja Žižka države z antimigracijsko politiko na osi zla.