Manafort zanikal krivdo v obtožnici glede ruskega vmešavanja v volitve

Washington, 30. oktobra - Nekdanji vodja volilnega štaba predsednika ZDA Donalda Trumpa Paul Manafort in njegov poslovni kolega Rick Gates sta danes zanikala krivdo glede pranja denarja in zarote proti ZDA. Na sodišču so danes prebrali prvi obtožnici v preiskavi posebnega tožilca Roberta Muellerja o ruskem vpletanju v lanske ameriške predsedniške volitve.