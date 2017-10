Foda novi avstrijski nogometni selektor

Dunaj, 30. oktobra - Nemec Franco Foda je novi selektor avstrijske nogometne reprezentance. Foda, od leta 2014 tudi trener graškega Sturma, je delo prevzel od Švicarja Marcela Kollerja, ki reprezentance ni uspel popeljati na svetovno prvenstvo v Rusijo. Avstrijci so v kvalifikacijski skupini D zasedli četrto mesto, zaostali so za Srbijo, Irsko in Walesom.