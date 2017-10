Evropske borze neenotno, nafta dražja, evro z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 30. oktobra - Evropske borze danes niso imele enotne smeri. Vlagatelji po poročanju francoske tiskovne agencije AFP nestrpno pričakujejo napovedi ameriške in japonske centralne banke glede nadaljnjih denarnih politik. V središču so tudi poslovni rezultati podjetij in razmere v Španiji. Cene nafte so šle navzgor, na vrednosti pridobiva tudi evro.