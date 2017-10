Putin v Iranu z iranskim in azerbajdžanskim predsednikom

Teheran, 1. novembra - Ruski predsednik Vladimir Putin se bo danes v Iranu srečal z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem in azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim, so napovedali v Kremlju. Srečanje bo potekalo dan po zaključku dvodnevnih sirskih mirovnih pogajanj v Astani, ki potekajo pod pokroviteljstvom Rusije, Irana in Turčije.