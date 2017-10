Pogrešanega planinca na območju Bavškega Grintavca našli mrtvega

Bovec, 30. oktobra - Pogrešanega 56-letnega planinca iz Ljubljane, ki so ga na območju Bavškega Grintavca iskali od nedelje, so danes našli mrtvega. Zdrsnil je na južnem pobočju Bavškega Grintavca, ki se dviga nad dolinami Bavšice, Zadnje Trente in Soče, in padel v strmo grapo na nadmorski višini 1450 metrov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.