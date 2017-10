V Berlinu kljub sporom nadaljevanje pogovorov o oblikovanju koalicije

Berlin, 30. oktobra - Uvodni pogovori o oblikovanju nove vladne koalicije v Nemčiji so se po burnih razpravah, ki so že namigovale na propad, danes nadaljevali. V nedeljo so se sicer na tajnem srečanju v Berlinu sestali voditelji vseh štirih strank, ki so spregovorili o nadaljnjih korakih, ob tem pa strinjali, da morajo umiriti napete odnose, poročajo nemški mediji.