Iraški premier poziva k miru v Kurdistanu

Bagdad, 30. oktobra - Iraški premier Hajdar al Abadi je danes pozval k miru v severni avtonomni provinci Kurdistan, potem ko so v nedeljo protestniki vdrli v regionalni parlament v Erbilu in napadli politike. ZDA pa so medtem pozdravile nedeljsko odločitev predsednika Kurdistana Masuda Barzanija, da s 1. novembrom odstopi, poročajo tuje tiskovne agencije.