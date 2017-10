Slovenska delegacija na Kitajskem o sodelovanju na področju raziskovanja in izobraževanja

Peking, 30. oktobra - Delegacija ministrstva za kmetijstvo se je s slovenskimi raziskovalci in poslovneži udeležila prve mednarodne konference o sodelovanju na področju raziskovanja in izobraževanja med Kitajsko in srednjeevropskimi državami v okviru pobude 16+1. Udeleženci so spregovorili tudi o gojenju, varstvu in monitoringu gozda ter usposabljanju v gozdarstvu.