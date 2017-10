Kitajske banke postregle s solidnimi četrtletnimi rezultati

Peking, 30. oktobra - Vse štiri velike kitajske banke v državni lasti so v tretjem četrtletju zabeležile rast dobička. Največja Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) je poročala o 75 milijardah juanov (9,7 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 3,35 odstotka več kot v enakem lanskem obdobju, poročilo povzema francoska tiskovna agencija AFP.