V Sloveniji polovica žensk trenutne službe po lastni oceni ne bo mogla opravljati do 60. leta

Ljubljana, 31. oktobra - Po raziskavi o delovnih razmerah fundacije Eurofound približno polovica zaposlenih žensk v Sloveniji ocenjuje, da trenutne službe ne bodo mogle opravljati do 60. leta, med moškimi je ta delež 35 odstotkov. Povprečje v EU je med 25 in 30 odstotki, kaže raziskava, ki so jo predstavili na javni tribuni o varnosti in zdravju pri delu prejšnji teden.