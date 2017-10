Ljubljanska borza: SBI TOP nekoliko navzgor

Ljubljana, 30. oktobra - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se danes v povprečju zvišali. Indeks blue chipov SBI TOP se je oblikoval pri 796,92 točke, kar je 0,39 točke oz. 0,05 odstotka več kot v petek. Najbolj so se podražile Gorenjeve delnice, skoraj za dva odstotka, in delnice Luke Koper, za nekaj več kot pol odstotka.