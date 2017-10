Umrl znani hrvaški gledališki režiser Vlado Štefančić

Zagreb, 30. oktobra - V Zagrebu je v nedeljo umrl hrvaški igralec in gledališki režiser Vlado Štefančić, so danes potrdili v zagrebškem gledališču Komedija, v katerem je Štefančić deloval dolga leta, tudi kot ravnatelj. Med drugim je veljal za začetnika zagrebške šole muzikala, ker je spodbujal in uresničil prvi veliki hrvaški muzikal Jalta, Jalta.