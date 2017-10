Vodstvo SMC: V drugem krogu predsedniških volitev nobenega od kandidatov ne moremo decidirano podpreti

Ljubljana, 30. oktobra - Vodstvo SMC v drugem krogu predsedniških volitev ne more decidirano podpreti nobenega kandidata, so sporočili svojim članom. Pozvali so jih, naj gredo na volitve, pri odločanju pa imajo v zavesti, da je pravi lik predsednika lahko le oseba z visoko moralno avtoriteto, ki uveljavlja demokratične in humane vrednote in funkciji ne jemlje dostojanstva.