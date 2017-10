Trije največji kitajski letalski prevozniki v četrtletju okrepili dobiček

Šanghaj, 30. oktobra - Trije največji kitajski letalski prevozniki so v tretjem četrtletju predvsem na račun večjega domačega povpraševanja okrepili dobičke. Najvišjo rast so zabeležili pri Air China, kjer so čisti dobiček povečali za 31,39 odstotka na 4,95 milijarde juanov (640 milijonov evrov), je poročala francoska tiskovna agencija AFP.