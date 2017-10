Nekdanji vodja Trumpovega volilnega štaba se je predal FBI

Washington, 30. oktobra - Nekdanji vodja volilnega štaba predsednika ZDA Donalda Trumpa Paul Manafort se je danes v Washingtonu predal FBI, potem ko so ga k temu pozvali skupaj z njegovim bivšim sodelavcem Rickom Gatesom, poroča ameriški časnik New York Times. To je prva obtožnica v preiskavi posebnega tožilca Roberta Muellerja o ruskem vpletanju v te volitve.