Kmetje zadovoljni s prvim pridelkom sladkorne pese po daljšem času

Ormož, 5. novembra - Ormoška zadruga Kooperativa Kristal, ki so jo lani ustanovili predstavniki Združenja pridelovalcev sladkorne pese, te dni prvič po dobrem desetletju z njiv spravlja sladkorno peso, ki bo v celoti šla v hrvaško tovarno Viro v Virovitico. Kot je za STA povedal prvi mož zadruge in združenja Miroslav Kosi, so z letošnjo letino lahko zelo zadovoljni.