Na relaciji Izola-Bolnišnica Izola dodatni avtobusni prevozi

Izola, 1. novembra - Z novembrom v Izoli uvajajo šest novih avtobusnih voženj, ki bodo center mesta povezovale s tamkajšnjo bolnišnico, in sicer od ponedeljka do petka do 20. ure. S tem bodo med drugim izboljšali dostopnost do Srednje šole Izola in Fakultete za vede o zdravju, izboljšali pa bodo tudi dostopnost do zdravstvenih storitev v popoldanskem času.