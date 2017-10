Drugi pokalni derbi Olimpije in Maribora 29. novembra

Ljubljana, 30. oktobra - Nogometna zveza Slovenije je določila termin povratne četrtfinalne tekme pokala Slovenije med Mariborom in Olimpijo, ki bo 29. novembra ob 20.15 v Ljudskem vrtu. Ekipi sta zaradi obveznosti Mariborčanov v evropski ligi prvakov tudi edini, ki ju čaka še prva tekma, ki bo 11. novembra v Ljubljani. Preostale povratne tekme so bile 24. in 25. oktobra.