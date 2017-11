V londonski Narodni galeriji potovanje skozi svet senc in svetlobe

London, 1. novembra - V londonski Narodni galeriji je na ogled razstava Monochrome, ki raziskuje tradicijo 700-letnega slikanja v črni in beli barvi, od začetkov v srednjem veku skozi renesanso do 21. stoletja. Na ogled je več kot 50 črno-belih del, naslikanih na steklo, keramiko, svilo, les in platno.