Zveza Škis novo mandatno obdobje začenja z dosedanjo predsednico in enim klubom več

Ljubljana, 30. oktobra - Predstavniki študentskih klubov so na sobotni skupščini Zveze Škis na mesto predsednice znova izvolili Patricijo Premrov, potrdili pa so tudi novega člana, to je Klub študentov Brezovica. Premrova je na skupščini povedala, da si za naslednji mandat obeta še boljše delovanje zveze in sodelovanje med članicami in s partnerskimi organizacijami.