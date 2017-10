Vreme: Jasno, več oblačnosti bo na severovzhodu

Ljubljana, 30. oktobra - Danes bo precej jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severovzhodu. Šibka burja na Primorskem bo dopoldne ponehala, v Prekmurju in deloma na Štajerskem pa bo popoldne pihal severozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.