Brglez ob dnevu reformacije: Vsi mi danes potrebujemo nove "lutre"

Ljubljana, 30. oktobra - V Cankarjevem domu je bila danes državna proslava v počastitev dneva reformacije ob 500. obletnici začetka reformacijskega gibanja. Predsednik DZ Milan Brglez je v slavnostnem govoru med drugim poudaril, da "vsi mi, to je vsa Evropa in zlasti EU, danes potrebujemo nove lutre", da nam bodo nastavili zrcalo in nas spomnili na naše korenine.