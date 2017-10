Mayeva po novih obtožbah o spolnem nadlegovanju za strožja pravila obnašanja

London, 30. oktobra - Britanska premierka Theresa May se je v nedeljo, potem ko so prišle na dan nove obtožbe o spolnem nadlegovanju v Westminstru, zavzela za strožji kodeks obnašanja britanskih poslancev. S tem se je med drugim odzvala na obtožbe na račun člana vlade in poslanca vladajočih konservativcev Marka Garnierja.