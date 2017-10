LeBron James in Stephen Curry poražena

New York, 30. oktobra - Spored tekem v severnoameriški košarkarski ligi je onstran Atlantika prinesel poraza dveh vodilnih moštev minule sezone. Aktualni prvaki lige NBA Golden State Warriors so na domačem parketu izgubili proti Detroit Pistons s 107:115, medtem ko so lanski finalisti Cleveland Cavaliers doživeli poraz v gosteh. Boljši so bili New York Knicks (114:95).