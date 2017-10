Šahistke na ekipnem EP kar s 4:0 ugnale Belgijke

Heraklion, 29. oktobra - Slovenske šahistke so v drugem krogu ekipnega evropskega prvenstva na Kreti kar s 4:0 ugnale Belgijke. Šahisti so z 2,5:1,5 ugnali Dance. Tekmeca sta bila sicer skromnejša kot dan prej, ko so Slovenci klonili v dvoboju s prvimi favoriti Rusi z 1,5:2,5, s prav takim razpletom pa so Slovenke izgubile proti Poljakinjam, četrtim nosilkam turnirja.