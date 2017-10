Po državi tudi danes prireditve pred dnevom spomina na mrtve

Ljubljana, 30. oktobra - Po državi že od konca minulega tedna potekajo številne žalne slovesnosti in polaganja vencev ob 1. novembru, dnevu spomina na mrtve. Najvišji predstavniki oblasti se bodo poklonili padlim v prvi in drugi svetovni vojni ter vojni za Slovenijo in žrtvam povojnih pobojev. Tudi za danes je napovedanih več spominskih dogodkov.