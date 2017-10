Tina Mrak in Veronika Macarol na prizorišču OI četrti

Tokio, 29. oktobra - Slovenski jadralki Tina Mrak in Veronika Macarol sta v japonski Enoshimi, kjer bodo leta 2020 potekali boji jadralcev za olimpijske medalje, zasedli četrto mesto (28 točk). V posameznih regatah sta bili 3., 7., 10., 3., 6., 4. in 5. Zmagali sta Italijanki Benedetta Di Salle in Alessandra Dubbini (13).