Federerju osmič domači turnir v Baslu

Basel, 29. oktobra - Švicarski teniški as Roger Federer je še osmič v karieri osvojil domači turnir v Baslu. Prvi nosilec je v svojem 13. finalu s 6:7 (5,), 6:4 in 6:3 premagal četrtega nosilca, Argentinca Juana Martina Del Potra, ki je bil na tem turnirju najboljši leta 2012 in 2013, ko je v finalu ugnal prav Švicarja.