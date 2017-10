Tedenska napoved - rekreacija od 31. 10. do 6. 11.

Sejem Tečem 2017

Tri dni pred največjo tekaško prireditvijo v Sloveniji, Volkswagen 22. Ljubljanskim maratonom, je na Gospodarskem razstavišču vrata odprl največji tekaški sejem v Sloveniji, Sejem Tečem. Na tridnevnem sejmu se je letos zbralo okrog 20.000 tekačev, skupaj s spremljevalci in drugimi okrog 30.000 ljudi. Svoje izdelke in znanje jim je ponujalo med 40 in 50 razstavljavcev s področja športne obutve, oblačil in prehrane, manjkal pa ni niti spremljevalni program s številnimi delavnici in predavanji. Videoposnetek STA si lahko ogledate na https://www.sta.si/2444525/sejem-tecem-kot-uvod-v-ljubljanski-maraton

IZBRANI DOGODKI

6. suhi slalom na Mengeški koči

Malo drugačnega teka se lahko udeležite v soboto na Gobavici nad Mengšem. Suhi slalom je tek s smučarskimi palicami med slalomskimi količki in je namenjen prav vsem. Proga bo speljana po travnatem pobočju, pripravili pa bodo daljšo, bolj zahtevno in krajšo progo. Kostanj za vse in medalje za najboljše. Informacije: www.mengeska-koca.si/

Moj najhitrejši krog po kolesarsko-sprehajalni poti Premogovnika Velenje 2017/18

Vsako soboto bo med 4. novembrom 2017 in 6. januarjem 2018, z začetkom ob 9. uri, potekalo rekreativno-tekmovalno druženje, katerega cilj je skozi zimo vzdrževati oziroma skozi tekmovalnost dvigniti svoj nivo pripravljenosti. Tek bo potekal po kolesarko-sprehajalni poti Premogovnika Velenje, dolžina kroga znaša 5,6 km. Kot rezultat bo upoštevana vsota štirih najboljših časov posameznika. Informacije: Stane Meža, 031 606 314, stane.meza@gmail.com

7. vege tek

"Ni treba, da si vege, da tečeš z nami," je slogan, ki vabi na tradicionalni dogodek v Celju. Start in cilj nedeljskega teka na šest in enajst kilometrov bo ob 11. uri v veslaškem centru na Špici, pot pa speljana po pesku, zemlji, travi in asfaltu. Del zbranih startnin bodo podelili med društva, ki pomagajo domačim ljubljenčkom ali skrbijo za živali. Informacije: www.fatburn.si

37. Martinov tek in pohod

Martinov tek in pohod je tradicionalna prireditev v času Sv. Martina in kot se za ta čas spodobi ponuja tudi pokušino mladega vina enega boljših domačih vinarjev. Prireditev ima bogato zgodovino spreminjanja tekaške proge, saj so se prvi teki odvijali na podeželju in nato bili umeščeni v center Izole. Z zdaj že uveljavljeno traso, bogato z zanimivimi odseki, kot so vzpon na Belvedere (ena najlepših razglednih točk slovenske obale), tek skozi tunela, večkilometrski tek ob sami obali, sodi med enega najatraktivnejših tekov v slovenskem prostoru. Speljan je po trasi nekdanje ozkotirne železniške proge Parencane in tik ob morju, tako da bodo udeleženci lahko večji del proge občudovali eno najlepših ribiških mestec z več kilometrov dolgo pešpotjo ob morju. Informacije: http://center-izola.si

KOLEDAR

TOREK, 31. oktobra

BREŽICE - Dramlja - Kojanci; planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

IDRIJA - Pohod Vipava - Javornik; pohodništvo.

IVANČNA GORICA - Petrov pohod; pohodništvo. Informacije: Jožica Blatnik, 041 780 333, blajozi@gmail.com

MORAVSKE TOPLICE - Pohod po Panvitini srčni poti; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO - Valentinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.tdstarivrh.si/

SEMIČ - Pohod po poteh Prve belokranjske čete na Gornje Laze; pohodništvo. Informacije: http://pdsemic.si

TOLMIN - Skike izlet Tolmin; nordijsko rolkanje - skajk. Informacije: www.skike.si/index.php?option=com_content&view=article&id=236:skikeizlet&catid=36:skike

DUPLEK - Nočni pohod čarovnic z baklami; pohodništvo.

HAJDINA - Občinsko prvenstvo v tenisu - pari; tenis. Informacije: www.tkskorba.com

KUNGOTA - Hellovino - Čarovniški pohod Svečina; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

SREDA, 1. novembra

NOVA GORICA - Pohod za srce; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

RUŠE - 3. Juriš na Apnico; tek. Informacije: http://tekaskodrustvovzpon.weebly.com

ČETRTEK, 2. novembra

Ni napovedanih pomembnejših dogodkov.

PETEK, 3. novembra

ŽIROVNICA - Valvasorjev maraton pod Stolom; tek. Informacije: www.pdradovljica.si/

ŽIROVNICA - Valvasorjev maraton pod Stolom; planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

ŽUŽEMBERK - Po vinskih goricah; pohodništvo. Informacije: www.dv-suhakrajina.si

SOBOTA, 4. novembra

LJUBLJANA - Povna peč (1503 m) in Ljubeljščica (1704 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Pohod Ljubljana - Škofja Loka; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Wolayer See; pohodništvo. Informacije: Boris Jesenšek, 051 256 726, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Lendavske gorice; pohodništvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Sveta Trojica (1106 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - V neznano; planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Kraški rob; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

BOVEC - Sv. Danijel, Škabrijel; pohodništvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

BREŽICE - Posavski festival tematskih poti: Po gadovi sledi; pohodništvo.

BREŽICE - Rudnica - geološka pot po Kozjanskem; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CERKNO - 1. pohod na Veliki Njivč (915 m); pohodništvo. Informacije: http://visitcerkno.si/vabljeni-na-1-pohod-na-veliki-njivc/

COL - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

FRAM - Pernice; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HOČE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Lavričeva koča (510 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

JESENICE - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Blejski Vintgar; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KAMNIK - Wolayer See (Avt, 1951 m); planinstvo. Informacije: www.borispotepuh.si/

KRŠKO - Greben Brezniških peči; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

KRŠKO - Po Gadovi sledi; pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LAŠKO - Po Laških poteh 2017: Pohod po nekdanjih trških mejah Laškega; pohodništvo. Informacije: www.lasko.info

LJUTOMER - Ribniško Pohorje (1505 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Planina nad Vrhniko (733 m); pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Šentiljska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MENGEŠ - 6. suhi slalom na Mengeški koči; tek. Informacije: www.mengeska-koca.si/

METLIKA - Po obronkih Semiča; pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MURSKA SOBOTA - Pot prijateljstva; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MUTA - Nočni pohod na Pernice; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVO MESTO - Pohod po obronkih Trške gore; pohodništvo. Informacije: www.trskagora.si/index.php/dogodki/175-pohod-po-obronkih-trske-gore-vabilo

NOVO MESTO - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PODČETRTEK - Lisca (948 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-at.si/

POSTOJNA - Sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PTUJ - Pohod po SGPP; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Strelovec (1763 m); planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

SEMIČ - 8. turnir v dvoranski odbojki ŠD Partizan; odbojka.

SEMIČ - 8. Martinov pohod po obronkih Semiča; pohodništvo. Informacije: http://pdsemic.si

SEŽANA - Okolica Doberdobskega jezera; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/2017/10/24/planinski-izlet-v-okolici-doberdobskega-jezera/

SEŽANA - Kraški rob; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Areh; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKA BISTRICA - 17. pohod na Areh (1250 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/17-pohod-Areh.pdf

ŠENTJUR - Martinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠOŠTANJ - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

TOLMIN - Po stezicah, ki so včasih bile; pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - Tromeja (1508 m); pohodništvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Pliskina pot po Krasu; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Moj najhitrejši krog po kolesarsko sprehajalni poti 2017/18; tek. Informacije: Stane Meža, 031 606 314, stane.meza@gmail.com

VELIKE LAŠČE - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si

ŠENTRUPERT - Pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

CANKOVA - Evropski pohod prijateljstva; pohodništvo.

VIDEM PRI PTUJU - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

NEDELJA, 5. novembra

LJUBLJANA - Južna grapa v Veliki Lojtrci, Trbiška Krniška špica (2368 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

CELJE - 7. vege tek; tek. Informacije: www.fatburn.si

CELJE - Po poti kurirjev in vezistov; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

IZOLA - 37. Martinov tek in pohod; tek. Informacije: http://center-izola.si

KOPER - Kučibreg; pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LENDAVA - Po PPP; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LOGATEC - Trstelj (643 m); pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Pomurska pot (PPP); pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Klopni vrh (1340 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

NOVA GORICA - Vitovska krožna pot; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

NOVA GORICA - Gabrovec (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/Predstavitev/5/planinska-skupina-pt-nova-gorica

POLHOV GRADEC - Jošt nad Kranjem (845 m); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Kal - Mrzlica - Gozdnik - Šmohor; pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PRESERJE - Uršlja gora (1699 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŠTORE - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

VIPAVA - UTVV pripravljalne ture; tek. Informacije: http://100utvv.360vv.si

VIŠNJA GORA - Ovčji vrh (2024 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

HORJUL - Košenjak (1522 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

MIREN-KOSTANJEVICA - Trstelj (610 m); pohodništvo.

PONEDELJEK, 6. novembra

ŠEMPETER PRI GORICI - Istrske toplice; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

