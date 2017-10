Veter ves dan povzročal težave po Sloveniji

Ljubljana/Celje, 29. oktobra - Napovedan močnejši veter, zaradi katerega je Agencija RS za okolje za popoldne in večer izdala oranžno vremensko opozorilo za vzhodno polovico Slovenije, je predvsem v tem delu države podiral drevesa in povzročal druge težave. Po napovedih bo okrepljen veter pihal še do večera, najmočnejši sunki lahko ponekod presežejo hitrost 70 kilometrov na uro.