Mura in Drava do novih zmag, Dob v derbiju ugnal Radomlje

Ljubljana, 29. oktobra - Večina tekem 13. kroga drugoligaškega prvenstva je bila na sporedu danes. V ospredju je bil sosedski derbi Dobljanov in Radomljanov, ki so se udarili za točke in lokalni prestiž. Pred 400 gledalci, ti so vse zadetke videli že v začetku prvega polčasa, so se zmage z 2:1 veselili gostitelji iz Doba.