Policisti v Kranju ustavili v prometni nesreči udeležen ukraden avtomobil

Tržič, 29. oktobra - Po nesreči na Mlaki v Tržiču, v kateri sta bila udeležena kolesar in ukraden osebni avtomobil, katerega voznik je s kraja nesreče odpeljal, so gorenjski policisti iskani avtomobil okoli 14. ure ustavili v Kranju. Okoliščine tatvine in prometne nesreče, v kateri kaže na odgovornost voznika avtomobila, še preiskujejo, so sporočili iz PU Kranj.