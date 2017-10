V nesreči na Mlaki v Tržiču udeleženo ukradeno vozilo

Tržič, 29. oktobra - Policisti na Mlaki v Tržiču obravnavajo prometno nesrečo, ki se je zgodila okoli 12.45 in v kateri sta bila udeležena kolesar in v Kranju ukradeno osebno vozilo znamke Ford focus temno modre barve z registrskimi oznakami KR N9-628. Voznik je po nesreči odpeljal. Policija poziva vse, ki karkoli vedo o nesreči ali vozilu, naj to čim prej sporočijo.