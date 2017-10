Pogrešan ruski helikopter našli pred obalo Spitsbergov

Oslo, 29. oktobra - Ostanke ruskega helikopterja, ki je minuli teden strmoglavil skupaj z osemčlansko posadko, so danes našli 2,2 kilometra pred obalo norveških Spitsbergov v Arktičnem oceanu, na globini 209 metrov, so sporočili norveški reševalci. Osem ljudi, ki so bili na krovu helikopterja, sicer še iščejo, a so najverjetneje v nesreči umrli.