Viharni veter v Srednji Evropi zahteval tudi smrtni davek

Praga/Berlin/Dunaj, 29. oktobra - Viharni veter povzroča velike težave v Srednji Evropi, zlasti v Nemčiji, Avstriji in na Češkem ter Poljskem. Veter odkriva strehe, ruši drevesa in daljnovode. Ponekod so nevarno narasle tudi reke. Po dosedanjih informacijah so zaradi viharja, ki so ga vremenoslovci poimenovali Herwart, umrli najmanj trije ljudje.