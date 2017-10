Arso opozarja na močnejši veter, ki ponekod že povzroča težave

Ljubljana, 29. oktobra - Nedelja bo vetrovna, opozarja Agencija RS za okolje (Arso), ki je za popoldne in zvečer za severovzhodni in jugovzhodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Predvsem na Štajerskem in v Pomurju bodo namreč najmočnejši sunki ponekod lahko presegli hitrost 70 kilometrov na uro. Veter nekaj težav že povzroča, med drugim v Mozirju.