Poraza Dragićevega Miamija in Clevelanda

Miami, 29. oktobra - Košarkarji Miami Heat so v severnoameriški ligi NBA v domači dvorani gostili Boston Celtics, ki so na krilih Kyrieja Irvinga zmagali s 96:90. Irving je devet od svojih skupaj 24 točk dosegel v zadnjih dobrih dveh minutah tekme in pomagal Bostonu do četrte zaporedne zmage. Slovenski košarkar Goran Dragić je bil z 22 točkami prvi strelec vročice.