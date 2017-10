Nemci ob 500. obletnici reformacije prepisujejo Sveto pismo

Mannheim, 29. oktobra - Več kot 600 ljudi je v soboto v nemškem Mannheimu uspešno končalo projekt ročnega prepisovanja Svetega pisma, s čimer so želeli počastiti 500. obletnico reformacije, je sporočil tamkajšnji lokalni župnik Stefan Scholpp. Stari so bili od 8 do 99 let in iz različnih protestantskih skupnosti, bili pa so kar natančni, je povedal župnik.