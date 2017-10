Ljubljana, 29. oktobra - Maruša Mišmaš in Jan Kokalj sta po pričakovanjih zmagala na 10 km na Volkswagen 22. Ljubljanskem maratonu. Mišmaševa, ki je polovico proge tekla sama na čelu, tudi pred vsemi tekači, je slavila s časom 33 minut in 57 sekund, Kokalj pa je tekel 32:21. Osrednja teka na 21 in 42 km, ta bo štel tudi za slovensko prvenstvo, se bosta začela ob 10.30.