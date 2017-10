Svojci pogrešajo 34-letnega Jožeta Starca

Krško, 29. oktobra - Svojci od petka, 27. oktobra, pogrešajo 34-letnega Jožeta Starca iz naselja Stari Grad v Občini Krško. Pogrešani se je od doma odpeljal z gorskim kolesom sivo zelene barve. Visok je okoli 170 centimetrov, ima rjave oči in kratko pristrižene rjave lase. Ko je odšel od doma, je bil oblečen v črna športna oblačila, obute je imel temne športne copate.

Policisti so takoj po obvestilu pričeli izvajati aktivnosti, da bi ga izsledili, a ga doslej še niso našli. Prosijo vse, ki bi pogrešanega opazili ali karkoli vedeli o njegovem izginotju, da to sporočijo na številko 113 ali na anonimni telefon policije 080-1200, so danes sporočili iz Policijske uprave Novo mesto.