Kopitar podajalec za še deveto zmago kraljev

Boston, 29. oktobra - Los Angeles Kings so v severnoameriški hokejski ligi NHL na gostovanju pri Boston Bruins za še deveto zmago v sezoni po podaljšku zmagali z 2:1. Eden od junakov večera je bil tudi kapetan kraljev Anže Kopitar, ki je osvojil plošček 0,9 sekunde pred iztekom podaljška in ga spretno spravil do Tylerja Toffolija za odločilni zadetek za zmago.